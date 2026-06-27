La Tracker 57 de Franco Vivian voló en San Nicolás

El piloto de Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el más veloz de la clasificación del TC 2000 en el autódromo “Juan María Traverso”.

En una tarde de sábado con sol, se disputó una entretenida clasificación de la 5ª fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina en el autódromo San Nicolás Ciudad Circuito “Juan María Traverso”, con un Franco Vivian implacable que vuelve a demostrar un gran funcionamiento en la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing luego de la victoria conseguida la fecha pasada en Salta. En una vuelta perfecta, en la que no cometió errores, el piloto capitalino alcanzó la segunda pole en la temporada y la Nº9 en la categoría.

Cuando parecía que el “1” se lo quedaba Emiliano Stang, en la parte final de la “qualy” apareció Vivian para arrebatarle la pole con un tiempo de 1m27s464/1000 a una velocidad promedio de 164,639 Km/h. Esto le permitió a Franco sumar los primeros 12 puntos en juego del fin de semana y cerrar una jornada excelente ser el más veloz en los entrenamientos y en la clasificación.

Segundo terminó Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 a 145/1000 y tercero el Sextuple Campeón Argentino de TC2000 y actual líder del torneo Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 a 166/1000. El piloto de Del Viso cerró el “2-3” para el Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA.

Cuarto terminó Lucas Carabajal con el VW Nivus #81 del Halcón Motorsport y quinto Marcelo Ciarrocchi con el Fiat Pulse #25 del ATR Racing.

Franco Morillo finalizó sexto con la Chevrolet Tracker #64 del YPF ELAION AURO Proracing y al invertirse los seis primeros lugares largará primero en la final del domingo.

Valentín Yankelevich (Toyota Corolla Cross GR-S #5 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA), Benjamín Squaglia (Fiat Cronos #86 – ATR Racing), Lucas Vicino (Honda ZR-V #30 – Honda YPF Racing) y Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross #32 – Corsi Sport) cerraron los diez primeros.

Franco Vivian, el más rápido de la clasificación del TC2000 en San Nicolás dijo: “Le tengo que agradecer nuevamente al equipo YPF Elaion Auro Proracing por el auto que me entregaron en la clasificación y darme la oportunidad de quedarme con la clasificación. En cada salida a pista la SUV fue mejorando de menor a mayor para cerrar el sábado con la pole”.

El TC2000 reanudará su actividad este domingo a las 10 con el “warm-up” y a las 13 con la final a 35 minutos más 1 vuelta, que tendrá a Franco Morillo con la Chevrolet Tracker #64 del YPF Elaion Auro Proracing largando primero.

Todas las alternativas las podrán seguir desde las 10. y hasta las 14. por la señal de TyC Sports 2, TyC Sports Play y el streaming de Carburando por el Canal de Youtube.