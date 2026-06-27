Inglaterra derrotó a Panamá 2-0 y se quedó con el primer lugar del Grupo L

El conjunto inglés ganó con goles de Jude Bellingham y Harry Kane. Ahora espera por una de las mejores terceras.

La selección de Inglaterra le ganó este sábado por 2-0 a Panamá, y de esa manera clasificó para los 16vos. de final de la Copa del Mundo y además se quedó con el primer puesto del Grupo L.

El partido, que se jugó en el Estadio Nueva York de la ciudad de Nueva Jersey, contó con el arbitraje del qatarí Abdulrahman Ibrahim Al Jassim.

Al cuadro de Thomas Tuchel le costó mucho encontrar huecos en la defensa panameña, pero gracias a un gran Jude Bellingham logró llevarse la victoria. El mediocampista del Real Madrid abrió la lata en una acción a balón parado y luego sirvió un gran centro para que Harry Kane pusiera el definitivo 0-2. Con este gol, el delantero del Bayern Munich de Alemania se ha situado como máximo goleador histórico de Inglaterra en la Copa Mundial con once goles, adelantando a Gary Lineker.

El equipo inglés quiso dominar desde el inicio y los futbolistas que Tuchel puso como novedad para este partido, especialmente Marcus Rashford y Bukayo Saka, estuvieron muy activos en los primeros minutos y pusieron a prueba al meta panameño, aunque sin éxito.

A medida que iban pasando los minutos, Panamá comenzaba a sufrir menos y se acercaba sin miedo al arco de Pickford. El cuadro centroamericano no pudo batir al arquero inglés en el primer tiempo, pero inquietó a los ingleses mucho más de lo que muchos esperaban, para enfado de Tuchel.

El segundo acto no inició muy diferente a como finalizó el primero aunque sí que sucedió que Panamá cada vez tenía menos miedo a buscar el arco contrario y comenzó a dejar algún hueco a una Inglaterra que no era capaz de descifrar el entramado defensivo panameño.

En esas, en un saque de esquina, Bellingham estuvo más vivo que su defensor y metió el pie a centro de Saka para abrir el marcador y darle una bocanada de oxígeno a todos los ingleses que estaban en Nueva Jersey. Y a los pocos minutos, una buena acción del mediocampista del Real Madrid finalizó en un gran centro a Harry Kane que no perdonó con la cabeza. Dos fogonazos e Inglaterra había resuelto el partido.

En lo que restaba del juego, Inglaterra se dedicó a dormir el encuentro e intentar que no sucediera nada para evitar cualquier susto de última hora. Con esta victoria, Inglaterra selló su pasaje como primera de grupo y se verá las caras en 16vos. con una de las mejores terceras.