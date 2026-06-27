Bautista Faccioli tuvo un día ideal en la Fórmula Nacional

Ganó este sábado en San Nicolás la primera final de la cuarta fecha del Campeonato Argentino. Tomás Campra y Alejandro Guttlein completaron el podio.

En una agradable tarde de sábado, la Fórmula Nacional disputó la primera final correspondiente a la 4ª fecha del Campeonato Argentino en el autódromo San Nicolás Ciudad Circuito “Juan María Traverso”. El gran protagonista fue Bautista Faccioli, quien al mando del monoplaza #46 del MR Racing consiguió su primera victoria en la categoría y coronó una jornada perfecta, en la que sumó el máximo de puntos posibles al quedarse con la pole position y la primera final del fin de semana.

El piloto de Romang, Santa Fe, completó las 11 vueltas de competencia con un tiempo de 17m35s175/1000, a una velocidad promedio de 150,920 km/h, ratificando el dominio que mostró durante toda la jornada del sábado.

Detrás del ganador se desarrolló una intensa lucha por un lugar en el podio. Finalmente, Tomás Campra, con el monoplaza #2 del Giavedoni Motorsport, se quedó con la segunda posición a 7.297/1000 del vencedor, mientras que su compañero de equipo, Alejandro Guttlein, finalizó tercero con el auto #33 a 9.215/1000, luego de una atractiva disputa entre ambos pilotos.

Los diez primeros de la competencia se completaron con Benjamín Squaglia (Fauro Motorsport), Milton Cudina (Cudina Competición), Alfonso Grassi (Fauro Sport), Manuel Costan (MG Ramini), Damián Sabbioni (JD Sport Team), Santiago Vidoret (Della Santina Competición) y Renzo Sabatini (Ferreira Motorsport).