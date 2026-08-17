El actual campeón de la Liga inició los entrenamientos en el Estadio Socios Fundadores.

Gimnasia arrancó su pretemporada para su 38 Liga en forma consecutiva

Para Gimnasia y Esgrima comienza la temporada número 38 de manera consecutiva en la elite del básquet argentino.

Bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, el plantel llevó adelante la primera jornada de trabajos en las instalaciones del Socios Fundadores.

El inicio de la preparación del actual campeón de la Liga contó con la presencia de gran parte del equipo, entre jugadores que continúan de la temporada anterior y las nuevas incorporaciones que se sumaron en el último mes.

Durante las próximas semanas, el plantel combinará los trabajos de preparación física, conceptos tácticos y técnicos, mientras avanza en su puesta a punto para los compromisos de pretemporada.

Como parte de su preparación, el Verde viajará a Puerto Aysén, Chile, donde afrontará una serie de amistosos frente a Leones de Quilpué entre el 6 y el 13 de septiembre.

La temporada 2026/27 de la Liga Nacional comenzará el día 27 de septiembre, con Gimnasia como protagonista del partido inaugural, siendo el vigente campeón.