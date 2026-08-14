Gimnasia jugará varios amistosos en Chile

Como parte de su preparación de cara al inicio de una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol.

El conjunto dirigido por Pablo Favarel viajará a Puerto Aysén, donde permanecerá entre el 6 y el 13 de septiembre y disputará una serie de encuentros amistosos frente a Leones de Quilpué, último campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Chile, en el marco de la puesta a punto del equipo para la temporada 2026/27.

La visita a Chile tendrá además un antecedente reciente, ya que durante la pasada pretemporada, Gimnasia también realizó una serie de amistosos en territorio trasandino, en aquella oportunidad frente a Deportes Ancud.

Además de los compromisos deportivos, el plantel de Gimnasia llevará adelante una clínica de básquet destinada a jóvenes, fortaleciendo el vínculo del club con la comunidad y promoviendo el desarrollo y la formación de las nuevas generaciones a través del deporte.

De esta manera, el vigente campeón de la Liga Nacional sumará una nueva experiencia internacional a su preparación, con la mirada puesta en el inicio de la temporada 2026/27 y su participación en la Basketball Champions League Américas.