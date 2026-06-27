Diego Verriello tuvo un sábado perfecto en el Top Race

Con Fiat Cronos, se impuso en la carrera sprint que se desarrolló en el autódromo San Nicolás Ciudad Circuito “Juan María Traverso”.

La 5° fecha del 32° Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina, que hace epicentro en el autódromo San Nicolás Ciudad Circuito “Juan María Traverso”, disputó la carrera sprint que lo tuvo como ganador a Diego Verriello con el Fiat Cronos #101 del Octanos Competición.

Apenas se puso en marcha el sprint, Roberto Lobay con el Mercedes-Benz #28 del LFB Racing Team y Pedro Mariezcurrena con el Fiat Cronos #133 del Octanos Competición protagonizaron varios sobrepasos por el primer puesto, pero el que mantenía la punta era el piloto de Puan, Buenos Aires. Desde atrás quien sorprendía perdiendo lugares era Diego Verriello que caía al décimo lugar.

Pasando las primeras vueltas de competencia, cuatro pilotos peleaban por los primeros tres lugares del sprint con Lobay, Traverso y Queijeiro. Pero esté último sufría un problema con el Cronos #105 que lo dejaba sin chances de cerrar el sábado. Por otro lado, quién sorprendía era Alejandro Irazusta con el Lexus #92 del LFB Racing Team se ponía al pie de cañón de los principales rivales.

Llegando a mitad del sprint Diego Verriello lograba avanzar hasta el cuarto puesto luego de aprovechar el toque de Marcelo Ciarrocchi (Ford Mondeo #40 – Halcón Motorsport) y Adrián Hamze (Fiat Cronos #69 – Octanos Competición). Cabe destacar que el líder del campeonato, Ciarrocchi se quedó sin poder sumar abandonando a tres vueltas del final. Luego el piloto de Mar del Plata tenía una lucha con Irazusta para ser el nuevo tercero de carrera.

En los últimos tres giros de carrera, Roberto Lobay avanzaba sobre Juan Pablo Traverso, pero el piloto de Púan perdía ritmo cayendo al tercer lugar. A poco de la bandera a cuadros, Traverso se pasaba en la segunda curva y esto le dejaba el camino libre a Diego Verriello para quedarse con la victoria.

Llegó el final y Verriello logró el triunfo con el Fiat Cronos #101 del Octanos Competición completando las 11 vueltas del sprint con un tiempo de 18m05s219/1000 a una velocidad promedio de 148,259 km/h. Segundo quedó Juan Pablo Traverso con el Fiat Cronos #17 a 2.199/1000. El piloto nicoleño cerró el “1-2” de la escudería de Christian Martínez. Tercero terminó Roberto Lobay con el Mercedes-Benz #28 del LFB Racing Team a 3.363/1000.

Los primeros cincos lugares los completaron Federico Montans (Lexus #26 – JM Motorsport) y Alejandro Irazusta (Lexus #92 – LFB Racing Team).