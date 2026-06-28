La esposa y los hijos fueron encontrados muertos tras los terremotos

Jugadores de otros equipos de la liga venezolana, que estaban ayudando en la búsqueda, comunicaron en redes sociales la trágica noticia; eran buscados desde el miércoles.

La esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo fueron hallados sin vida tras permanecer desaparecidos desde los terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles. La noticia fue confirmada este sábado por la noche principalmente por Edson Tortolero, jugador de otro club venezolano que había participado de las tareas de búsqueda de la familia del defensor cordobés, y luego por el club Deportivo La Guaira mediante un comunicado. Eran buscados desde el derrumbe de un edificio en la zona de Playa Grande.

La primera confirmación llegó a través de una historia de Instagram publicada por Tortolero. “Informamos a toda la gente de Venezuela y Argentina que los cuerpos de los familiares de Lucas Trejo han sido encontrados sin vida”, escribió el futbolista. En el mismo mensaje agradeció el apoyo recibido durante la búsqueda por parte de familiares, pastores, jugadores, civiles, rescatistas, la Federación Venezolana de Fútbol, Inter Miami, representantes de El Salvador y todas las personas que colaboraron.

La publicación de Tortolero también fue compartida por Robert Garcés, de Metropolitanos, y José Correa, de Deportivo La Guaira, quienes habían participado de las tareas de búsqueda.

Poco después, Deportivo La Guaira difundió un comunicado en el que expresó sus condolencias a Trejo e informó el fallecimiento de Yanina Maranella, esposa del jugador, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. La institución manifestó además su acompañamiento al futbolista y a sus allegados.

Un día antes de la confirmación, Garcés había publicado un video en el que aparecía junto a Tortolero, Correa y otros futbolistas profesionales colaborando en las tareas de asistencia y búsqueda en una de las zonas afectadas por los terremotos. En la grabación, registrada entre los escombros, explicaba que el grupo trabajaba para rescatar personas y ayudar a encontrar a la familia de Trejo, a quien definió como “un amigo y un hermano del fútbol”.

Dos potentes terremotos sacudieron Venezuela este miércoles y, si bien el epicentro se ubicó en la ciudad de Morón, estado de Carabobo, una de las zonas más afectadas fue La Guaira.

Tras el desastre, Trejo recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda de su pareja y de sus dos hijos, quienes se encontraban en un edificio de Playa Grande al momento del derrumbe. “No sé nada de mi familia. Oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí”, escribió entonces el defensor argentino.

El futbolista de 38 años que se desempeña en el club Marítimo de La Guaira nació en Córdoba pero desarrolló gran parte de su carrera profesional afuera de la Argentina. Al momento del desastre, concentraba con su equipo en Caracas para disputar la primera jornada de la Copa Venezuela, según la página oficial del club.

Este viernes, Ricardo Ardiles, cuñado del defensor y marido de la hermana de Yanina Maranella, indicó, en diálogo con Cadena 3, que en la zona en la que se llevaba a cabo la búsqueda de la mujer y los dos menores, entre tantos otros afectados por los terremotos, resultaba difícil la comunicación por no haber luz ni señal telefónica.

“Tenemos la esperanza de que hayan salido o que hayan sido trasladados a algún hospital y todavía no se haya podido establecer contacto”, dijo en ese momento. Además contó que “cuando Lucas llegó encontró destrucción total” y que el edificio donde vivían "ya no existe más”.