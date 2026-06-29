Detuvieron a dos youtubers argentinos en Miami

Dos youtubers argentinos fueron detenidos en Miami tras intentar ingresar sin entradas a un partido del Mundial

Los creadores de contenido Beni Mármol y Pato Perrotta fueron arrestados en Miami luego de intentar acceder al partido entre Portugal y Colombia utilizando acreditaciones vencidas. La Justicia de Florida los acusa de interferir en un espectáculo deportivo, un delito que contempla penas de hasta cinco años de prisión.

Los influencers argentinos Beni Mármol, de 20 años, y Pato Perrotta, de 26, fueron detenidos este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami tras intentar ingresar al encuentro entre Portugal y Colombia, correspondiente a la última fecha del Grupo K del Mundial 2026.

Según informó el medio estadounidense Local 10 News, ambos lograron atravesar tres controles de seguridad utilizando acreditaciones correspondientes a un partido anterior. Sin embargo, fueron detectados antes del inicio del encuentro, cuando ya se encontraban en las inmediaciones del campo de juego.

De acuerdo con el reporte de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, los dos fueron imputados por el delito de interferir en un evento deportivo o de entretenimiento, una figura penal que en el estado de Florida puede contemplar penas de hasta cinco años de prisión.

Durante su declaración, Perrotta sostuvo que había sido contratado por una agencia de medios para realizar la cobertura del partido y reconoció que las credenciales que portaba pertenecían a un evento previo.

La Justicia fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno, aunque hasta este domingo permanecían alojados en el centro correccional Turner Guilford Knight. En el mismo encuentro también fueron detenidas otras 14 personas por intentar ingresar sin entradas.

Las autoridades estadounidenses endurecieron las sanciones por este tipo de maniobras tras los incidentes ocurridos durante la final de la Copa América 2024, cuando cientos de personas intentaron acceder al estadio sin ticket.

Quiénes son

Lautaro "Beni" Mármol y Patricio "Pato" Perrotta integran, junto al creador uruguayo conocido como Bisicleta, uno de los grupos de youtubers más populares entre el público joven argentino. Sus contenidos, centrados en desafíos, experiencias extremas y vlogs, suelen superar el millón de reproducciones.

Perrotta reúne más de 520 mil suscriptores en YouTube, mientras que Mármol supera los 270 mil. Además, Beni es hijo del propietario de la cadena de bares Punto Límite, con presencia en el sur del conurbano bonaerense y la Costa Atlántica.