El conmovedor hallazgo en el celular de Ernestina Pais tras el accidente fatal

El teléfono de la periodista quedó junto a las vías después del choque. Mientras equipos de emergencia trabajaban en el lugar, una llamada de José María Muscari reflejaba la preocupación de quienes la esperaban para una función teatral.

Mientras la investigación intenta esclarecer las circunstancias del accidente que provocó la muerte de Ernestina Pais, un detalle registrado en el lugar conmovió al ambiente artístico y a sus seguidores.

El teléfono celular de la periodista quedó a un costado de las vías tras el impacto entre su vehículo y una formación del Tren de la Costa, en el cruce ferroviario de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro.

Según reveló Ángel de Brito en el programa LAM, el dispositivo permanecía sonando mientras personal policial, bomberos y peritos trabajaban en la escena. Del otro lado de la llamada estaba el director teatral José María Muscari, quien intentaba comunicarse con Pais al notar que no llegaba a la función de El divorcio del año, prevista para esa noche en Tigre.

"Nos está contando la gente que está en el lugar que su celular quedó al costado del camino y que veían que estaba José María Muscari llamando desesperadamente porque Ernestina tenía función en Tigre", relató el conductor.

La conductora integraba el elenco de la obra junto a Romina Gaetani, Rocío Igarzábal, Diego Ramos y Juan Palomino, bajo la dirección de Muscari.

Horas después de conocerse la tragedia, el director la despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales. Junto a una fotografía de Ernestina sobre el escenario escribió: "Chau Ernes. Que seas feliz en tu eternidad. Así te despido, feliz y actuando".

El hallazgo del teléfono y aquella llamada que nunca fue respondida se convirtieron en uno de los episodios más conmovedores de una jornada que enluta al espectáculo argentino, mientras la Justicia continúa con las pericias para determinar cómo ocurrió el accidente.