Un periodista aseguró que un importante empresario habría intervenido en la adquisición del inmueble. La versión surge mientras la Justicia profundiza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Quién financió la compra del departamento de Jesica Cirio en Las Cañitas

La investigación judicial que involucra a Jesica Cirio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero continúa sumando interrogantes. En las últimas horas, una versión periodística puso nuevamente el foco sobre el departamento que la modelo posee en el barrio porteño de Las Cañitas y sobre el origen de los fondos con los que fue adquirido.

El tema volvió a cobrar relevancia luego del allanamiento ordenado por el juez federal Luis Armella, a pedido del fiscal Sergio Mola, realizado el pasado 22 de junio en el inmueble ubicado sobre la calle Ortega y Gasset.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron 19.000 dólares en efectivo, dos armas de fuego registradas a nombre de la actual pareja de Cirio, Nicolás Trombino, y sustancias que dieron resultado positivo para cocaína en los análisis preliminares.

En ese contexto, el periodista Gustavo Méndez afirmó en TN que el departamento "habría sido un regalo de un megaempresario" antes de que Cirio iniciara su relación con el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.

Según sostuvo, se trataría de un empresario de gran poder económico y con intereses en distintos rubros, incluidos los medios de comunicación, aunque no aportó pruebas ni reveló su identidad.

De acuerdo con los registros públicos, el inmueble fue adquirido en 2015 por un valor cercano a los 385.000 dólares, operación que también forma parte de la investigación patrimonial que lleva adelante la Justicia.

La causa

Además del patrimonio inmobiliario, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) analiza la estructura societaria vinculada a Cirio y diversos movimientos financieros registrados en los últimos años.

Entre las operaciones bajo análisis figuran ingresos provenientes de empresas relacionadas con el sector del juego, transferencias internacionales y operaciones cambiarias que buscan determinar si existe correspondencia entre el patrimonio declarado y los ingresos de la modelo.

Por el momento, las afirmaciones sobre la presunta participación de un empresario en la compra del departamento corresponden exclusivamente a declaraciones periodísticas y no forman parte de una imputación judicial.