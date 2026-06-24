Illañez tenía libertad condicional e iba armado por la calle

El sujeto fue detenido esta mañana tras arrojar un arma de fuego al advertir la presencia policial. Estará privado de su libertad hasta el 6 de julio.

La Justicia de Comodoro Rivadavia llevó adelante este miércoles la audiencia de control de detención y formalización de la investigación contra Luis Adrián Illañez, acusado del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

Durante la audiencia, realizada en la Oficina Judicial del barrio Roca, el representante del Ministerio Público Fiscal describió el hecho ocurrido este mismo miércoles, alrededor de las 9:00. Según la acusación, Illañez circulaba por el pasaje Mburucuyá, en el barrio La Floresta, cuando advirtió la presencia de efectivos policiales que realizaban tareas preventivas.

De acuerdo con la investigación, el hombre intentó desprenderse de un objeto que llevaba oculto entre sus prendas, arrojándolo sobre la cinta asfáltica. Los uniformados lo interceptaron de inmediato y constataron que se trataba de un revólver calibre .22 largo con seis municiones en su interior, apto para su uso inmediato y sin la correspondiente autorización legal para su portación.

La Fiscalía calificó provisoriamente el hecho como portación ilegal de arma de fuego de uso civil en calidad de autor y solicitó que se declarara legal la detención, al haberse producido en situación de flagrancia. Además, requirió la prisión preventiva del imputado por tres meses al considerar acreditados los elementos de convicción necesarios para sostener su probable participación en el delito.

Entre los fundamentos expuestos, el funcionario de Fiscalía señaló la existencia de peligro de fuga, teniendo en cuenta los antecedentes penales de Illañez y que el hecho habría sido cometido mientras se encontraba gozando del beneficio de libertad condicional. Según indicó, la eventual condena podría ser de cumplimiento efectivo.

Por su parte, la defensora pública María de los Ángeles Garro no objetó la apertura de la investigación, la calificación legal provisoria ni la legalidad de la detención. Sin embargo, se opuso al pedido de prisión preventiva al sostener que no existían elementos suficientes para acreditar el peligro de fuga. Además, señaló que aún no se contaba con una pericia que determinara si el arma era apta para el disparo y destacó que su asistido posee domicilio fijo.

Finalmente, el juez penal Martín Cosmaro resolvió declarar legal la detención, autorizar la apertura de la investigación y formalizar la imputación contra Illañez, garantizando su derecho de defensa. Asimismo, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva del acusado hasta el próximo 6 de julio.

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el funcionario de Fiscalía Franco Tavano, mientras que la defensa fue ejercida por la defensora pública María de los Ángeles Garro.