Adorni renunciará también como director de YPF por el Estado

El ex jefe de Gabinete presentará esta semana su dimisión al directorio de la petrolera estatal.

La salida de Manuel Adorni del Gobierno de Javier Milei no se limitará a la Jefatura de Gabinete. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el exfuncionario también dejará el cargo de director de YPF en representación del Estado nacional, por lo que se desvinculará por completo de las responsabilidades que mantenía en la administración libertaria.

Adorni presentará formalmente su renuncia al directorio de la compañía que preside Horacio Marín durante la semana que comienza. Luego, el directorio de YPF deberá tratar su dimisión, de acuerdo con los mecanismos previstos para ese tipo de cargos.

La renuncia al directorio de la principal empresa del país completará el proceso de salida que comenzó el sábado, cuando el ahora ex jefe de Gabinete hizo pública la carta que entregó al Presidente para comunicar su decisión de abandonar el cargo que ocupaba desde noviembre de 2025.

Adorni integraba el directorio de la petrolera como representante del Estado nacional. Se trataba de un cargo de director Clase A, correspondiente a la participación estatal en la empresa, vinculada a la denominada “acción de oro”, que otorga facultades especiales al Estado dentro de la estructura societaria de la compañía.

Fuentes oficiales señalaron a Infobae que, una vez aceptada la renuncia, será el Gobierno el que defina quién ocupará esa representación estatal en el directorio.

Dentro de la Casa Rosada consideran probable que el lugar sea cubierto, como ha ocurrido tradicionalmente, por el nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli, aunque esa definición todavía no fue oficializada.

La salida de Adorni de YPF representó un paso adicional respecto de su renuncia al Gabinete porque implicó abandonar también la representación institucional que conservaba en una de las empresas estratégicas del Estado, el cual tiene un salario mensual de 80 millones de pesos, aunque Adorni había aclarado desde un principio que –en su caso- era ad honorem.