Milei confirmó a Santilli como reemplazante de Adorni

Tras una reunión en la quinta presidencial, se definió al "Colorado" como reemplazante de Manuel Adorni. El funcionario saliente confirmó su salida en medio de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

El presidente Javier Milei oficializó este domingo a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, tras la salida de Manuel Adorni. El anuncio llegó luego de una reunión que mantuvieron en la Quinta de Olivos, en la que también estuvo presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La noticia fue confirmada por el presidente a través de su cuenta de X, en la que aseguró que se encuentran "delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo". A su vez, informó que la jura del ahora exministro del Interior será el día martes a las 16.

Santilli recibió este domingo el llamado para asistir a la residencia presidencial, en medio de las definiciones que el Gobierno debe tomar luego de la renuncia de Adorni, quien dejó el cargo tras quedar envuelto en denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito.

La posibilidad de que el "Colorado" pasara a ocupar la Jefatura de Gabinete ya había comenzado a tomar fuerza el viernes, cuando mantuvo una reunión con Karina Milei. En ese encuentro habían analizado el eventual desembarco del funcionario con el objetivo de darle un nuevo impulso a la gestión.

Tras conocerse el anuncio, el propio Santilli realizó un posteo en el que expresó: "Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia".