El can integra la misión humanitaria enviada por Argentina y fue clave para localizar a dos menores atrapados tras los terremotos que devastaron Venezuela.

Bart, el perro argentino que encontró con vida a dos niños bajo los escombros

En medio de la devastación provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela, un integrante de la misión humanitaria argentina se convirtió en protagonista de uno de los rescates más esperanzadores de la tragedia.

Se trata de Bart, un perro especializado en búsqueda y rescate que permitió localizar con vida a dos menores de edad que permanecían atrapados bajo una estructura colapsada.

El operativo se desarrolló el domingo, cuando la delegación argentina se dirigía hacia otro sector afectado y recibió un pedido urgente de Protección Civil de Venezuela, luego de que surgieran indicios de posibles sobrevivientes entre los escombros.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Bart ingresó por un túnel abierto entre los restos de la construcción y marcó una señal positiva, indicando la presencia de personas con vida. A partir de esa referencia, los equipos de rescate concentraron las tareas de excavación en el lugar señalado por el animal.

Gracias a su intervención, dos menores fueron encontrados y rescatados con vida por efectivos argentinos y personal de emergencia venezolano.

Un integrante más del equipo de rescate

Bart forma parte del contingente especializado desplegado por Argentina para colaborar en las tareas de asistencia tras los terremotos que afectaron principalmente al estado de La Guaira.

Finalizado el operativo, el perro recibió el reconocimiento de las autoridades venezolanas presentes en el lugar por su destacada participación en una de las intervenciones más exitosas desde el inicio de la misión.

Mientras tanto, los equipos internacionales continúan trabajando contrarreloj en la búsqueda de sobrevivientes.

De acuerdo con el último balance oficial difundido por la Agencia Noticias Argentinas, el desastre dejó al menos 1.450 personas fallecidas, más de 3.150 heridos y miles de familias afectadas, mientras continúan las tareas de rescate en las zonas más castigadas por los sismos.