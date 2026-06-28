Scaloni: "Ahora se viene lo bueno"

El DT de la Selección Argentina habló tras la victoria de 3-1 ante Jordania por la última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

"Estamos bien, y ahora empieza otra etapa del Mundial. Ahora viene lo bueno". Las palabras de Lionel Scaloni, siempre con los pies sobre la tierra, adornaron una conferencia de prensa en la que Argentina cerró el grupo con una victoria, aún ya con el liderazgo asegurado.

Sin embargo, pese al contexto más que favorable, hubo lugar para el análisis: "Hoy creo que el equipo pudo jugar con Julián (Álvarez) y Lautaro (Martínez), y lo hicieron bien, son jugadores que se pueden complementar. Hay que buscar equilibrio".

Además, el entrenador se refirió a la seriedad con la que el equipo afronta cada desafío: "Hoy era un partido para no arriesgar a jugadores y poder ver jugadores que pueden ocupar distintas posiciones. Estamos satisfechos con la elección. Hay que seguir dando el máximo, porque esta camiseta implica rendir siempre e intentar ganar. Los jugadores lo llevan adentro, la competencia, y así será".

También se enfocó en un aspecto más personal y aseguró que "estoy como el primer día, sintiendo la misma sensación antes de cada partido. Siempre sentimos algo dentro de la panza, porque no hay partido tranquilo, lo vivimos así".

Por último, ya pensó en lo que viene: "No me sorprendió Cabo Verde, porque es un buen equipo. Es un rival duro, que ya le puso las cosas difíciles a España, una de las favoritas, a Uruguay y Arabia. Es un equipo rápido y con calidad".