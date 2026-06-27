Colombia empató con Portugal y ganó el Grupo K

Igualaron sin goles en Miami. Al elenco sudamericano le anularon un gol a instancias del VAR. Su próximo rival será Ghana, mientras que los portugueses jugarán ante Croacia.

La selección de Colombia, que entrena el argentino Néstor Lorenzo, igualó este sábado sin goles con Portugal y con ese resultado, terminó en el primer lugar del Grupo K de la Copa del Mundo. El conjunto luso finalizó segundo.

El encuentro, que se jugó en el estadio Miami, Estados Unidos, tuvo el arbitraje del australiano Alireza Faghani.

Fue un partido de ida y vuelta, siempre bien jugado y con muchas ocasiones de gol. En gran parte del primer tiempo, Colombia dominó y tuvo tres chances claras que podrían haberlo puesto al frente. A los 17', Diogo Costa salvó a Portugal, primero contra un disparo fuerte de Jhon Córdoba y luego contra Luis Díaz. Minutos después, fue el turno de Jhon Arias que sacó un tiro cruzado desde la derecha que despejó Ruben Neves debajo del arco.

Pero los últimos minutos fueron de Portugal, que tuvo una ráfaga de ataques peligrosos: una buena jugada combinada que culminó con un disparo fuerte de Bruno Fernandes que sacó Camilo Vargas; y minutos después, una jugada individual de Joao Félix que se la llevó de pecho dentro del área y sacó un tiro de volea que pasó cerca del travesaño.

El complemento fue un espejo del primer tiempo. Luego de unos minutos sin jugadas de riesgo, Colombia recuperó la iniciativa y tuvo una seguidilla donde estuvo muy cerca de abrir el marcador. Luego de un centro atrás, Richard Ríos pateó una pelota que se fue apenas a centímetros del arco portugués. Luis Suárez y Jhon Arias también tuvieron sus chances, siempre entrando por la derecha. Y en cima en el final, a Colombia le anularon un gol a Davinson Sánchez -a instancias del VAR- por una milimétrica posición adelantada. Pero en los últimos minutos, Portugal se reactivó y también pudo haberlo ganado.

Con este resultado, Colombia quedó primera del Grupo K y jugará contra Ghana por dieciseisavos de final, el viernes 3 de julio, en Kansas City. Portugal, segunda del grupo, se enfrentará contra Croacia, el jueves 2 de julio, en Toronto.