El actor estadounidense sorprendió al hablar de Lionel Messi durante una entrevista en el Mundial 2026. Además, reafirmó su cariño por Argentina y recordó su vínculo con Boca Juniors.

Matt Damon reveló su fanatismo por Messi: "En mi casa es más importante que yo"

Matt Damon volvió a demostrar su admiración por Lionel Messi y por Argentina. Durante una entrevista realizada en el marco del Mundial 2026, el actor estadounidense confesó, entre risas, que el capitán de la Selección ocupa un lugar privilegiado en su familia.

"Claro que sí. En mi casa es más importante que yo", respondió cuando le preguntaron si en su hogar había camisetas o recuerdos vinculados a Messi y a la Selección Argentina.

La declaración se produjo durante una entrevista para Telemundo, donde Damon participó junto al actor colombiano John Leguizamo para promocionar "La Odisea", la nueva película dirigida por Christopher Nolan, en la que interpreta a Odiseo.

Aunque aseguró que Argentina es su selección favorita, hizo una excepción por una noche y alentó a Colombia en el partido frente a Portugal por respeto a su compañero de elenco.

"Argentina es mi equipo, pero hoy voy por Colombia porque mi amigo es colombiano", expresó mezclando español e inglés.

Su vínculo con Argentina

El cariño de Damon por el país no es nuevo. Está casado desde hace años con la argentina Luciana Barroso, nacida en Salta, relación que lo acercó aún más a las costumbres locales y al fútbol argentino.

En varias oportunidades recordó su visita a la Bombonera y confesó ser simpatizante de Boca Juniors, experiencia que definió como una de las más impactantes que vivió en un estadio.

Con su espontánea confesión sobre Messi, el actor volvió a ganarse el cariño de los fanáticos argentinos, que rápidamente viralizaron sus declaraciones en redes sociales.