Polémica en Alemania por el referente que habría evitado patear un penal

El experimentado centrocampista Leon Goretzka quedó en el ojo de la tormenta tras las imágenes que captó la TV durante la tanda de penales ante Paraguay.

La selección de Alemania sufrió una inesperada eliminación en los 16avos de final del Mundial tras caer frente a Paraguay en la tanda de penales por 3-4, en un desenlace que dejó al descubierto una imagen que genera preguntas y debates en ese país. La derrota germana se definió en la sexta ronda de penales después de que un referente alemán se negara a patear, según reportaron medios como Bild, Focus y Express.

Durante los 120 minutos reglamentarios y la prórroga, Alemania no logró superar a un sólido equipo de Paraguay, lo que forzó la definición desde los doce pasos. Tras los cinco primeros lanzamientos, el marcador se encontraba igualado 3-3, dando paso a la muerte súbita. Fue entonces cuando el defensa Jonathan Tah se colocó frente al balón para ejecutar el sexto disparo: “Curiosamente, fue el primer penal de su ya dilatada carrera profesional”, planteó el periódico Bild sobre este defensor de 30 años.

Esta singularidad abrió la puerta a la polémica que profundizaron las cámaras de televisión: el capitán Joshua Kimmich pareció semblantear a cada uno de sus compañeros de cara al sexto lanzamiento y el experimentado centrocampista Leon Goretzka tuvo una reacción que rápidamente llamó la atención en los medios alemanes.

“¡Había dificultades internas para encontrar un sexto lanzador de penales! Tah fue el primero en enfrentarse a la inmensa presión porque otras estrellas de la DFB habían dudado y, por lo tanto, habían evitado el desafío", expuso el citado periódico.

En este caso, sin dar un nombre concreto, el medio se limitó a nombrar a todos los que estaban esperando en mitad de cancha: Goretzka, Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Malick Thiaw y el portero Manuel Neuer. Previamente, tras la selección realizada por el entrenador Julian Nagelsmann, ya habían lanzado sus disparos Kai Havertz (falló), el capitán Kimmich (convirtió), Jamal Musiala (convirtió), Nick Woltemade (falló) y Nadiem Amiri (convirtió).

La tensión dentro del equipo se evidenció en las imágenes televisadas durante el partido, donde la Spidercam y los micrófonos captaron el momento en el que el capitán Kimmich organizaba el orden de los lanzadores junto a sus compañeros, tras el primer fallo de Paraguay que reavivó brevemente las esperanzas germanas.

Los portales Focus y Express dieron detalles sobre esa conversación que captó la TV. “Incluso se podían oír las palabras del capitán, que había marcado con maestría su lanzamiento como segundo lanzador alemán, a través del micrófono instalado en la Spidercam”, señalaron. “¿Nene, el octavo?“, fueron las palabras que captaron de Kimmich dirigiéndose por su apodo a Nathaniel Brown como “posible octavo lanzador alemán”. El foco quedó en la escena posterior: “Sin embargo, Kimmich se dirigió de nuevo a Leon Goretzka y le preguntó: ‘¿O tú, Leon?’“.

La reacción del mediocampista de 31 años desató las interpretaciones: “El veterano, que a pesar de su papel de suplente es considerado uno de los jugadores clave del equipo, no dio ninguna señal de estar dispuesto”. En ese marco, el hombre del Bayern Múnich “infló brevemente las mejillas, aparentemente moviendo la cabeza en un gesto de desdén” y generó que el capitán lo empujara más atrás en la lista de lanzadores: “Así lo interpretó también Kimmich, quien, tras una breve pausa, señaló con el dedo a su antiguo compañero en el FC Bayern y lo colocó detrás del lateral izquierdo con un rotundo ‘¡nueve!’. A continuación, asignó a Waldemar Anton el ‘número’ diez".

“¿Debería Goretzka haberse atrevido a lanzar el penal? ¿No habría estado mejor situado más adelante en la lista?“, se preguntó el medio citado, dejando en claro que si bien Goretzka no se “destaca precisamente por ser un gran especialista en penales a lo largo de su carrera", su posición en la lista de lanzadores “generó algunas dudas”.

La reacción de Goretzka se expuso más con las designaciones de Tah, pero también con las de Woltemade o Brown antes.