Comodoro se prepara para la llegada de aire antártico

sUn frente frío avanzará sobre la Patagonia hasta el miércoles y provocará un marcado descenso de la temperatura. En Comodoro Rivadavia se esperan fuertes vientos, posibles precipitaciones con agua nieve y sensaciones térmicas muy bajas.

Comodoro Rivadavia se prepara para atravesar uno de los ingresos de aire frío más importantes del año. Hasta el día miércoles, una masa de aire de origen antártico avanzará sobre la Patagonia, generando un brusco descenso de la temperatura, fuertes vientos y la posibilidad de lluvias, agua nieve e incluso nevadas en distintos sectores de la región.

Según los pronósticos meteorológicos, el cambio de tiempo comenzará a sentirse durante el martes, cuando un frente frío avance desde el sur de la Patagonia hacia Chubut. En Comodoro se esperan precipitaciones durante la mañana, que podrían presentarse en forma de lluvias y nevadas aisladas, acompañadas por vientos del sector sur y sudeste con ráfagas cercanas a los 90 km/h.

Aunque las probabilidades de acumulación de nieve en la ciudad son bajas, el ingreso del aire antártico favorecerá condiciones propicias para la caída de agua nieve o chaparrones de nieve, especialmente durante las primeras horas del martes.

El descenso térmico continuará durante el miércoles, cuando la masa de aire frío se instale sobre la región. Si bien Comodoro no registraría las temperaturas extremas previstas para el interior de Chubut, la combinación de bajas temperaturas y viento hará que la sensación térmica sea muy inferior a la temperatura real.

En otras localidades de la provincia el fenómeno tendrá mayor intensidad. Se esperan nevadas en sectores de la cordillera y también sobre áreas de la estepa chubutense, mientras que ciudades como Esquel podrían registrar temperaturas bajo cero durante gran parte de la jornada.

Los especialistas recomiendan extremar las precauciones al circular por rutas y caminos de la región, especialmente durante el martes, debido a la posibilidad de precipitaciones, viento intenso y reducción de la visibilidad.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el ambiente invernal persistirá durante buena parte de la semana, con heladas generalizadas y temperaturas muy bajas en gran parte de la Patagonia.