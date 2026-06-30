Martes con posible caída de nieve y ráfagas de casi 90 km/h

El pronóstico anticipa una jornada inestable para este martes 30 de junio, con probabilidades de lluvias y nevadas durante la mañana, chaparrones por la tarde y fuertes vientos del sector sur y sudeste.

El martes 30 de junio estará marcado por condiciones meteorológicas inestables en Comodoro Rivadavia y la región, con probabilidad de lluvias y nevadas, bajas temperaturas y fuertes ráfagas de viento durante gran parte de la jornada.

Según el pronóstico, la mañana presentará entre un 40 y un 70% de probabilidad de lluvias y nevadas, con una temperatura de 5°C. El viento soplará del sector sur a velocidades de entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h.

Por la tarde, las condiciones mejorarán parcialmente, aunque persistirá entre un 10 y un 40% de probabilidad de chaparrones**. La temperatura máxima será de 7°C, mientras que el viento rotará al sudeste.