La mitad de semana llegará con bajas temperaturas, viento intenso y posibilidad de lluvias aisladas en Comodoro Rivadavia, según anticipa el pronóstico meteorológico para este miércoles 24 de junio.

Miércoles con probabilidad de lluvias y ráfagas de hasta 50 km/h

Durante la mañana se espera una temperatura mínima de 3°C y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Además, soplarán vientos del sudoeste entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Por la tarde las condiciones tenderán a mejorar, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura alcanzará una máxima de 8°C, mientras que el viento continuará siendo protagonista con velocidades similares y ráfagas intensas.

Ya durante la noche, el panorama será más estable. El cielo se presentará parcialmente nublado, la temperatura descenderá hasta los 5°C y el viento disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h provenientes del oeste.

De esta manera, la jornada estará marcada por el frío típico del invierno patagónico, con viento persistente y algunas precipitaciones aisladas durante las primeras horas del día.