Domingo con chaparrones y ráfagas de 60 km/h

La jornada comenzará con probabilidad de precipitaciones y viento del sudoeste. Durante la tarde y la noche predominará la nubosidad, con una temperatura máxima de 10°C.

El domingo 21 de junio se presentará con condiciones inestables durante las primeras horas del día pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Para la mañana se prevén chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%, una temperatura de 7°C y vientos del sudoeste de entre 32 y 41 km/h.

A lo largo de la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura alcanzará los 10°C, mientras que el viento mantendrá su intensidad, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que oscilarán entre 51 y 59 km/h.

Por la noche continuarán las condiciones de nubosidad, con una temperatura estimada en 6°C y vientos del sudoeste de entre 23 y 31 km/h.

Para el lunes se espera una jornada sin precipitaciones, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado. La temperatura variará entre 5°C y 10°C, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El martes continuará la nubosidad, con una máxima prevista de 12°C. Los vientos soplarán entre 23 y 41 km/h y las ráfagas llegarán a los 50 km/h durante la tarde y la noche.