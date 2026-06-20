El Centro de Inclusión La Esquina festejó el 20 de Junio

Con un almuerzo comunitario, juegos tradicionales y talleres, los adolescentes que participan del Centro, celebraron la fecha patria en un espacio que consolida el encuentro, la contención y el fortalecimiento grupal.

En el marco de las celebraciones por el Día de la Bandera, el intendente, Othar Macharashvili, compartió una jornada especial junto a los jóvenes que asisten al Centro de Inclusión para Adolescentes La Esquina. La actividad, que replica una exitosa iniciativa iniciada el año pasado, buscó no solo conmemorar la fecha soberana y trabajar sobre los símbolos patrios, sino también afianzar los lazos grupales y comunitarios de los asistentes.

Durante el encuentro, el mandatario local conversó y participó de los juegos junto a los chicos, destacando la importancia de sostener políticas públicas que pongan el foco en las adolescencias. La jornada incluyó un almuerzo donde se sirvió un guiso de lentejas, actividades recreativas previas —como la confección artesanal de mates para posteriores sorteos— y la articulación con la Juegoteca Comunitaria.

Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, destacó que estos encuentros “suman muchísimo, sobre todo para que las adolescencias puedan relajarse, recrearse y pensar en sus proyectos de vida, pero también para disfrutar el aquí y ahora”.

“Actualmente, contamos con una matrícula activa de más de 100 chicos y chicas que proponen permanentemente nuevas actividades, e incluso tenemos jóvenes que viajan desde temprano desde barrios como Diadema para sumarse y quedarse hasta el cierre", concluyó.