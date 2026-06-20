Comodoro conmemoró el Día de la Bandera

El intendente encabezó la ceremonia oficial y el discurso central estuvo a cargo del veterano de guerra de Malvinas, Luis Agüero.

En una emotiva jornada patria, el intendente municipal, Othar Macharashvili, junto al viceintendente, Maximiliano Sampaoli, encabezó este sábado por la mañana el acto oficial en conmemoración del Día de la Bandera y el 206° aniversario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano.

La agenda oficial comenzó con la tradicional colocación de la ofrenda floral en el busto que rinde homenaje al prócer nacional. Posteriormente, las autoridades se trasladaron a Yrigoyen y Moreno, donde se procedió al izamiento del pabellón nacional, a la entonación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda Militar de Música “Capitán Luis Candelaria", de la Fuerza Aérea Argentina, dependiente de IX Brigada Aérea, y al disfrute de una expresión de danza tradicional a cargo del Ballet “El Camaruco”.

El acto con un amplio respaldo de las instituciones de la ciudad contó con la presencia de concejales locales; el jefe de la Guarnición Aérea y IX Brigada Aérea, comodoro Franco Gabriel Pavelone; el jefe del Destacamento Naval de la Armada Argentina, capitán de fragata Eduardo Martín Sosa; el jefe de la Prefectura Comodoro Rivadavia, Eduardo Escalada; y el segundo jefe de la Unidad Regional de la Policía, Cristian Mulero.

Asimismo, acompañaron miembros del gabinete municipal; la administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando; el cuerpo docente, estudiantes y banderas de ceremonia de la Escuela Nº 766 "Perito Moreno"; integrantes de la Federación de Comunidades Extranjeras junto a sus embajadoras, la Asociación Cultural Sanmartiniana y la Unión de Excombatientes de Malvinas e Hijos.

En tanto, las palabras alusivas de la jornada estuvieron a cargo del veterano Héroe de Guerra de Malvinas y miembro del Instituto Sanmartiniano, Luis Agüero, quien brindó un profundo discurso que unió la historia grande de la patria con los héroes invisibles y los caídos en el Atlántico Sur.

Agüero inició su alocución invitando a los presentes a reflexionar sobre los orígenes del símbolo patrio, rescatando del olvido a María Catalina Echevarría de Vidal, la mujer rosarina que cosió puntada por puntada aquella primera bandera de 1812. "Belgrano la imaginó, la ordenó, pero las palabras no se cosen solas. María Catalina, junto a otras dos mujeres, confeccionó aquel emblema que atravesaría generaciones. Sus nombres casi no aparecieron en los libros de historia, pero ella observó en silencio aquello que sus propias manos habían creado antes de entregárselo a la historia", destacó.

Asimismo, repasó la entrega de Belgrano, quien falleció en la pobreza y el olvido el 20 de junio de 1820, sin buscar honores ni riquezas, trabajando incansablemente por la educación y el bien común. "Nadie es más acreedor al título de ciudadano que aquel que sacrifica sus comodidades y expone su vida en defensa de la patria", citó Agüero al prócer.

EL RECUERDO VIVO DE MALVINAS

Hacia el cierre del acto, el veterano de guerra conectó de manera emotiva los valores belgranianos con la historia contemporánea del país, rindiendo tributo a los soldados argentinos, al expresar: "Tenemos que recordar a nuestros soldados caídos en Malvinas, que juraron la bandera los días 26 y 27 de abril de 1982 en pleno conflicto, y que dieron su vida por defenderla", enfatizó.