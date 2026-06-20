Fin de semana ventoso y con bajas temperaturas

Las temperaturas máximas no superarán los 12°C y habrá fuertes ráfagas de viento este sábado.

El pronóstico meteorológico para Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y alrededores anticipa un fin de semana marcado por las bajas temperaturas y la presencia constante de viento, aunque con escasas probabilidades de lluvia.

Para este sábado 20, se prevé una temperatura máxima de 12°C y una mínima de 7°C. Las probabilidades de precipitación se mantendrán entre 0% y 10% a lo largo de la jornada. El viento soplará con intensidades de entre 32 y 41 km/h, acompañado por fuertes ráfagas que podrían alcanzar entre 79 y 87 km/h durante gran parte del día.

El domingo 21 continuará el ambiente frío, con una máxima estimada de 10°C y una mínima de 6°C. Si bien durante la mañana existe una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde y la noche. Los vientos se mantendrán entre 23 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

En tanto, para el lunes 22 se espera una jornada estable, con temperaturas que oscilarán entre los 5°C y los 10°C. No se prevén precipitaciones y el viento disminuirá su intensidad, registrando velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

De esta manera, la ciudad atravesará los próximos días bajo condiciones típicas de invierno, con frío persistente y viento como principal protagonista.