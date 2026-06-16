Sin lluvias y con temperaturas que alcanzarán los 13°C

El pronóstico para este martes, miércoles y jueves anticipa condiciones estables en la ciudad, con escasa probabilidad de precipitaciones y vientos con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

El pronóstico meteorológico para Comodoro Rivadavia y alrededores prevé jornadas estables durante los próximos tres días, con baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas máximas que oscilarán entre los 12 y 13 grados.

Para este martes 16 de junio se espera una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 12°C. La probabilidad de lluvias será prácticamente nula durante toda la jornada, mientras que el viento soplará entre 32 y 41 km/h durante la mañana, disminuyendo hacia la tarde y la noche. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h.

El miércoles 17 continuará el tiempo estable, con una mínima de 6°C y una máxima de 12°C. No se pronostican precipitaciones y el viento irá en aumento a partir de la tarde, con velocidades de entre 32 y 41 km/h. Las ráfagas oscilarán entre 51 y 69 km/h, especialmente durante la noche.

En tanto, para el jueves 18 se prevé una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 13°C. La probabilidad de lluvias seguirá siendo baja, entre 0 y 10%, mientras que persistirán los vientos moderados a fuertes de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

De esta manera, Comodoro Rivadavia transitará la mitad de la semana con condiciones mayormente favorables, sin precipitaciones significativas y con el viento como principal protagonista del panorama meteorológico.