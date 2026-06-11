Jueves ventoso en Comodoro: se esperan ráfagas de hasta 87 km/h

La mañana comenzará con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 5°C y vientos del noroeste de entre 42 y 50 km/h. Las ráfagas oscilarán entre los 70 y 78 km/h.
Por la tarde, la temperatura alcanzará una máxima de 14°C, aunque el protagonismo seguirá siendo del viento. Se esperan velocidades sostenidas de entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 79 y 87 km/h.
Las condiciones se mantendrán durante la noche, cuando el termómetro descenderá hasta los 10°C. El viento rotará al oeste y continuará soplando con intensidad similar, acompañado por ráfagas de hasta 87 km/h. Además, existe una baja probabilidad de precipitaciones, entre un 0 y un 10%.
Ante estas condiciones, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, circular con precaución en rutas y calles expuestas, y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones meteorológicas.