Jueves ventoso en Comodoro: se esperan ráfagas de hasta 87 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por el viento para este jueves 11 de junio en Comodoro Rivadavia, con ráfagas que podrían alcanzar los 87 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.

La mañana comenzará con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 5°C y vientos del noroeste de entre 42 y 50 km/h. Las ráfagas oscilarán entre los 70 y 78 km/h.

Por la tarde, la temperatura alcanzará una máxima de 14°C, aunque el protagonismo seguirá siendo del viento. Se esperan velocidades sostenidas de entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 79 y 87 km/h.

Las condiciones se mantendrán durante la noche, cuando el termómetro descenderá hasta los 10°C. El viento rotará al oeste y continuará soplando con intensidad similar, acompañado por ráfagas de hasta 87 km/h. Además, existe una baja probabilidad de precipitaciones, entre un 0 y un 10%.

Ante estas condiciones, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, circular con precaución en rutas y calles expuestas, y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones meteorológicas.