Fin de semana frío y estable; el domingo sube la temperatura

El pronóstico para las próximas horas anticipa jornadas sin precipitaciones, con temperaturas bajas durante el sábado y un marcado ascenso térmico hacia el domingo y el lunes.

El pronóstico meteorológico para Comodoro Rivadavia y alrededores indica un fin de semana con condiciones estables y sin probabilidades de precipitaciones, aunque con temperaturas frías durante el sábado y vientos persistentes.

Para este sábado 13 de junio se prevé una temperatura mínima de 1°C y una máxima de 8°C. Durante la jornada predominarán vientos de entre 23 y 41 km/h, con ráfagas que oscilarán entre 42 y 59 km/h.

El domingo 14 se registrará un marcado ascenso de la temperatura, con una mínima de 5°C y una máxima de 14°C. Las condiciones continuarán siendo estables y sin lluvias. Los vientos se mantendrán entre 23 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h durante la mañana.

En tanto, para el lunes feriado se espera una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 14°C. El cielo se mantendría sin precipitaciones y los vientos soplarán entre 23 y 41 km/h. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h durante las primeras horas del día.

De esta manera, la región atravesará tres jornadas con tiempo seco, temperaturas en ascenso y condiciones ventosas características de la época invernal en la costa chubutense.