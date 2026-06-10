Jornada marcada por el viento: se esperan ráfagas cercanas a los 90 km/h

De acuerdo al pronóstico meteorológico, el día comenzará con una temperatura de 7°C y condiciones ventosas. Durante la mañana, el viento soplará desde el oeste con velocidades de entre 32 y 41 km/h, mientras que las ráfagas oscilarán entre 79 y 87 km/h.
Las condiciones se intensificarán durante la tarde, cuando se registrará la máxima prevista de 12°C. En ese período, el viento del oeste alcanzará velocidades sostenidas de entre 51 y 59 km/h, manteniéndose las ráfagas cercanas a los 87 km/h.
Hacia la noche se espera una disminución gradual de la intensidad del viento. El cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura de 7°C y ráfagas que rondarán entre los 42 y 50 km/h.
No se prevén precipitaciones durante toda la jornada.