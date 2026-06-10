El viento volverá a ser protagonista este miércoles 10 de junio en Comodoro Rivadavia, donde se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 87 kilómetros por hora durante gran parte de la jornada.

Jornada marcada por el viento: se esperan ráfagas cercanas a los 90 km/h

De acuerdo al pronóstico meteorológico, el día comenzará con una temperatura de 7°C y condiciones ventosas. Durante la mañana, el viento soplará desde el oeste con velocidades de entre 32 y 41 km/h, mientras que las ráfagas oscilarán entre 79 y 87 km/h.

Las condiciones se intensificarán durante la tarde, cuando se registrará la máxima prevista de 12°C. En ese período, el viento del oeste alcanzará velocidades sostenidas de entre 51 y 59 km/h, manteniéndose las ráfagas cercanas a los 87 km/h.

Hacia la noche se espera una disminución gradual de la intensidad del viento. El cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura de 7°C y ráfagas que rondarán entre los 42 y 50 km/h.

No se prevén precipitaciones durante toda la jornada.