Solicitan extremar cuidados en el camino Roque González

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia pidió a los automovilistas circular con máxima precaución por el sector, donde las condiciones climáticas reducen la visibilidad. También recordó una serie de medidas de seguridad vial.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, solicitó a la comunidad transitar con extrema precaución por el Camino Roque González debido a la presencia de lluvia y nieve.

Desde el municipio indicaron que las condiciones climáticas disminuyen la visibilidad, por lo que se recomienda respetar la velocidad máxima de 20 kilómetros por hora durante el recorrido.

Asimismo, recordaron la importancia de mantener encendidas las luces bajas, conservar una mayor distancia de frenado y utilizar el cinturón de seguridad al circular por la zona.