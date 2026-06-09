El Servicio Meteorológico anticipa para este martes 9 de junio una jornada sin lluvias, pero con presencia de neblina durante las primeras horas del día y viento moderado con ráfagas intensas.

Jornada fresca, con neblina y ráfagas de hasta 50 km/h

Comodoro Rivadavia tendrá este martes una jornada marcada por la neblina matinal, cielo mayormente nublado y temperaturas frescas, según el pronóstico oficial.

Durante la mañana se espera la presencia de neblina, con una temperatura mínima de 7°C y viento del sector norte entre 23 y 31 km/h. Además, podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado, con una máxima prevista de 13°C. El viento continuará soplando desde el norte, aunque con menor intensidad, entre 13 y 22 km/h, manteniéndose las ráfagas de hasta 50 km/h.

Ya por la noche, las condiciones se mantendrán estables, con una temperatura cercana a los 11°C, cielo mayormente nublado y viento del oeste entre 13 y 22 km/h.

No se esperan precipitaciones durante toda la jornada, por lo que el martes se presentará seco, aunque con condiciones de visibilidad reducida durante las primeras horas debido a la neblina.