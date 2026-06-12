Comodoro tendrá una jornada fría, ventosa e inestable este viernes

El viernes se presentará con condiciones climáticas adversas en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, donde se esperan fuertes vientos, bajas temperaturas y probabilidad de chaparrones durante gran parte de la jornada.

Según el pronóstico, la mañana comenzará ventosa, con una temperatura de 4°C y vientos del oeste de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 88 y 97 km/h.

Durante la tarde se prevén chaparrones aislados, con probabilidades de precipitación de entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura máxima apenas llegará a los 7°C, mientras que continuarán los fuertes vientos del sector sudoeste, acompañados por ráfagas cercanas a los 100 km/h.

Por la noche las condiciones tenderán a mejorar, con cielo parcialmente nublado y escasas chances de precipitaciones. Sin embargo, el viento seguirá siendo protagonista, con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. La temperatura descenderá hasta los 3°C.