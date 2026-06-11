El increíble parecido entre la explicación de Adorni y un capítulo de The Big Bang Theory

La justificación que presentó el jefe de Gabinete sobre una inversión en Bitcoin realizada años atrás despertó comparaciones con un episodio de la popular serie, donde una vieja apuesta por la criptomoneda termina convertida en una fortuna.

La explicación de Manuel Adorni sobre el origen de una parte de su patrimonio generó una ola de comparaciones con una historia que los fanáticos de la televisión conocen bien. Tras presentar una rectificación de su declaración jurada y atribuir más de medio millón de dólares a inversiones realizadas en Bitcoin entre 2013 y 2018, numerosos usuarios en redes sociales señalaron las similitudes con un episodio de The Big Bang Theory.

La referencia apunta a “The Bitcoin Entanglement”, el noveno capítulo de la undécima temporada de la serie. En esa historia, Leonard, Howard y Raj recuerdan que años atrás habían minado y acumulado Bitcoins cuando la criptomoneda tenía escaso valor comercial. Con el paso del tiempo y la explosiva revalorización del activo digital, descubren que aquellas monedas olvidadas ahora representan una fortuna.

La trama gira alrededor de la búsqueda desesperada del dispositivo donde estaban almacenados los Bitcoins. Convencidos de que se encontraban en una vieja computadora portátil, los personajes recorren distintos lugares intentando recuperarla. Cuando finalmente creen haber encontrado la respuesta, descubren que las criptomonedas estaban guardadas en otro soporte que había permanecido olvidado durante años.

Las comparaciones surgieron luego de que Adorni sostuviera que una inversión temprana en Bitcoin explica una parte sustancial de los bienes incorporados a su declaración patrimonial. Según planteó, los fondos provienen de operaciones realizadas hace más de una década, cuando la criptomoneda cotizaba a valores muy inferiores a los actuales.

La coincidencia entre ambos relatos radica en un mismo eje narrativo: una inversión realizada en los primeros años de Bitcoin que, tras la extraordinaria valorización de la criptomoneda, termina convirtiéndose en una suma millonaria tiempo después. Esa similitud fue suficiente para que el episodio volviera a circular en redes sociales y se instalara como una de las comparaciones más repetidas alrededor de la explicación brindada por el jefe de Gabinete.