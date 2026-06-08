La semana empieza con temperaturas frescas y sin probabilidades de lluvia

El pronóstico para los próximos tres días en Comodoro anticipa jornadas estables, con escasas variaciones térmicas y presencia de viento moderado a fuerte, especialmente durante el miércoles.

El pronóstico meteorológico para Comodoro Rivadavia y alrededores prevé condiciones estables durante los próximos días, sin probabilidades de precipitaciones y con temperaturas propias de la temporada invernal.

Para este lunes 8 de junio, se espera una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 11°C. El cielo se mantendrá sin lluvias y el viento soplará entre 13 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la tarde y la noche.

El martes 9 se presentará con un leve ascenso de la temperatura. La mínima será de 6°C y la máxima llegará a los 14°C. No se pronostican precipitaciones y los vientos oscilarán entre 13 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h a lo largo de la jornada.

En tanto, para el miércoles 10 se prevé un descenso de la temperatura máxima, que alcanzará los 11°C, mientras que la mínima será de 5°C. Las condiciones continuarán estables y sin lluvias, aunque el viento cobrará mayor intensidad durante la tarde y la noche, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre los 51 y 59 km/h.