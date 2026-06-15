Lunes ventoso y máxima de 14°C

La semana comienza con viento moderado del oeste y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h durante la mañana. No se esperan precipitaciones y la temperatura llegará a los 14°C.

Comodoro Rivadavia inicia este lunes con condiciones ventosas y cielo variable. De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana se registrarán vientos del oeste de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. La temperatura rondará los 9°C.

Por la tarde persistirá el viento del mismo sector, con velocidades similares, aunque las ráfagas disminuirán y se ubicarán entre 51 y 59 km/h. La máxima prevista para la jornada será de 14°C.

Hacia la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado, con viento del oeste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. La temperatura descenderá hasta los 11°C.

Para el martes se anticipa una jornada parcialmente nublada, con una máxima de 12°C y una marcada disminución de la intensidad del viento. En tanto, el miércoles continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado, temperaturas entre 4°C y 11°C y vientos del norte.