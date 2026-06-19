Comodoro: viernes agradable, pero con viento en aumento hacia la noche

El Servicio Meteorológico anticipa para este viernes 19 de junio una jornada estable y sin probabilidades significativas de lluvia en Comodoro Rivadavia, con temperaturas que alcanzarán los 13°C durante la tarde.

La mañana comenzará con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 5°C y vientos leves del norte entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, el termómetro llegará a los 13°C, con cielo nublado y viento del norte de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h.

Hacia la noche aumentará la intensidad del viento, que rotará al oeste y soplará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. La temperatura se mantendrá en torno a los 11°C y existe una baja probabilidad de precipitaciones, entre el 0% y el 10%.