Intendente agredido en su despacho por un vecino indignado

Fue en el marco de una reunión con vecinos de Rawson por demoras en la concreción de obras.

El intendente de Rawson, Damián Biss, denunció en sede policial a un hombre que lo agredió durante la reunión que mantuvo con un grupo de vecinos de la Chacra 8. El incidente ocurrió en el despacho municipal.

El encuentro de Biss con los vecinos estaba motivado por el reclamo de las familias asentadas en ese predio para que se concreten las obras de los servicios públicos que carecen. En medio de la misma, según explicó el intendente, un hombre “que no había visto nunca” desde el inicio se manifestaba “agresivo”, por lo que le pidió que se retirara del despacho.

En esos momentos, el sujeto “revoleó una campera” pero no hubo agresión física, aclaró el mandatario. Igualmente, “hice la denuncia porque no lo voy a dejar pasar”, sostuvo.

Sobre la reacción del individuo, el intendente lo relaciona a las tareas del Municipio durante los últimos días, donde se impidió la usurpación de nuevos sectores de la Chacra 8 y de la Chacra 5, estimando que esta persona sería una de las que pretende ocupar nuevos lotes.

Fuente: Jornada