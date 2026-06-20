La vicepresidenta Victoria Villarruel marcó nuevamente su distancia con el presidente Javier Milei y el Gobierno. Lo hizo este sábado, minutos después de finalizada la ceremonia por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario, a la que no fue invitada por la Casa Rosada pero sí por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Su presencia en el acto era uno de los temas que más se hablaron en la previa junto a la reaparición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Al respecto de esto último, opinó: “No era un acto para apoyar a Adorni. Y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni. Entonces, me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo”, indicó.

El jefe de Gabinete llegó a Rosario acompañado del Gabinete y recibió dos veces el saludo del Presidente: uno al llegar al acto y otro al irse. “Me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo. Simplemente hoy se debe recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y reconocer a los rosarinos, a la provincia de Santa Fe, a la invencible provincia de Santa Fe, y recordar la figura del general Belgrano”, marcó la vicepresidenta, para concluir: “Lo de Adorni está totalmente de más”.

Al finalizar el acto, no hubo dirigentes del oficialismo que la fueran a saludar. Fueron pocos quienes lo hicieron en la previa. En cambio, la mayoría de las personas que se acercaron a pedirle una foto o a abrazarla fueron personas vinculadas a las Fuerzas Armadas o excombatientes de Malvinas. Villarruel no aplaudió en ningún momento el discurso de Milei y, como dato de color, cuando todos cantaban el Himno, ella fue la única en mirar hacia la bandera que ya había sido izada en el Mastil Mayor, mientras todos lo hacían en el sentido del atril donde estaba el Presidente.