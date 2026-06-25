El viento volverá a ser el gran protagonista este jueves 25 de junio en Comodoro Rivadavia. Aunque no se esperan lluvias, el pronóstico anticipa una jornada fría, con cielo mayormente nublado y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Jueves con máxima de 10°C y ráfagas que podrían superar los 65 km/h

La mañana comenzará con una temperatura mínima de 0°C y cielo parcialmente nublado. El viento soplará del norte entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de entre 60 y 69 km/h.

Durante la tarde, la temperatura ascenderá hasta una máxima de 10°C, mientras el cielo permanecerá mayormente nublado. El viento se intensificará, con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que volverán a ubicarse entre los 60 y 69 km/h.

Por la noche se mantendrán las mismas condiciones: cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a los 8°C y fuertes vientos del norte de entre 42 y 50 km/h.