Viernes con máxima de 12°C y ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h

El último día hábil de la semana estará marcado por el viento intenso en Comodoro Rivadavia. Si bien no se esperan precipitaciones, el pronóstico anticipa una jornada con cielo mayormente nublado y ráfagas que podrían llegar a los 78 km/h.

La mañana comenzará con una temperatura de 7°C y cielo mayormente nublado. El viento soplará del sudoeste entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que oscilarán entre los 70 y 78 km/h, por lo que se recomienda circular con precaución y asegurar objetos que puedan ser desplazados.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará una máxima de 12°C. Las condiciones del cielo se mantendrán mayormente nubladas, mientras que el viento disminuirá levemente su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h.

Hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 9°C. El viento continuará soplando desde el sudoeste entre 32 y 41 km/h, acompañado por ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

De esta manera, el viernes ofrecerá condiciones estables y sin lluvias, aunque el viento volverá a ser el protagonista de la jornada, especialmente durante las primeras horas del día.