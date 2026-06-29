Comodoro arranca la semana con buen tiempo y una máxima de 9°C

El lunes se presentará con condiciones estables en Comodoro Rivadavia. No se esperan precipitaciones y la jornada estará marcada por cielo entre algo y mayormente nublado, temperaturas frescas y viento de intensidad moderada.

Según el pronóstico, la mañana comenzará con cielo algo nublado y una temperatura mínima de 3°C. El viento soplará desde el oeste entre 7 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Durante la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 9°C, con cielo algo nublado y viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h, acompañado por ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la noche, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 8°C. El viento rotará al noroeste y se mantendrá entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían llegar a los 59 km/h.

En toda la jornada, la probabilidad de precipitaciones será nula, por lo que el lunes ofrecerá condiciones favorables para las actividades al aire libre, aunque será recomendable salir con abrigo por las bajas temperaturas de la mañana y la presencia de viento.