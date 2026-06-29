Quiso matar a tiros a una persona y ahora pide un juicio abreviado

Cristian Aranea admitió su responsabilidad en el ataque a balazos ocurrido a la salida de un boliche en diciembre de 2024.

La mañana de este lunes se realizó en la Oficina Judicial del barrio Roca la audiencia de presentación de un acuerdo de juicio abreviado en la causa que investiga el intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego ocurrido a fines de 2024. El imputado, Cristian Aranea, reconoció su participación en el hecho y aceptó la pena de cinco años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, aunque la homologación del acuerdo quedó sujeta a la resolución de la jueza penal Lilian Borquez.

Durante la audiencia, Aranea, asistido por la defensora oficial María de los Ángeles Garro, admitió voluntariamente los hechos atribuidos por la Fiscalía y aceptó las circunstancias de tiempo, modo y lugar descriptas en la acusación. En ese marco, el fiscal general Facundo Oribones solicitó que se homologue el acuerdo alcanzado entre las partes y se imponga la pena convenida.

La defensa acompañó el planteo al considerar que el acuerdo fue celebrado de manera libre, voluntaria y conforme a derecho. No obstante, la magistrada resolvió diferir su decisión y anunció que dará a conocer el próximo lunes 6 de julio, a las 13:00, si homologa o no el juicio abreviado.

EL ATAQUE

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 1 de diciembre de 2024, alrededor de las 6:00, cuando la víctima salía del local bailable Contramano, ubicado sobre la calle San Martín al 1900 de Comodoro Rivadavia, en compañía de otras dos personas.

Mientras caminaban por Sarmiento, entre Patagonia y el pasaje Fragata Sarmiento, fueron interceptados por un Volkswagen Voyage gris con vidrios polarizados, presuntamente conducido por Aranea.

Según la investigación, el imputado efectuó varios disparos desde el interior del vehículo contra la víctima. Uno de los proyectiles impactó en su cuerpo y luego realizó entre dos y tres disparos más con la presunta intención de causarle la muerte.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió una herida de arma de fuego con compromiso torácico y abdominal, que afectó el pulmón izquierdo, el diafragma y el estómago. Fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde debió ser intervenida quirúrgicamente y permaneció internada en terapia intensiva. Las lesiones fueron consideradas de carácter grave y pusieron en riesgo su vida.

Por estos hechos, la Fiscalía calificó la conducta como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, atribuyendo a Aranea la calidad de autor.

LOS FUNDAMENTOS DEL ACUERDO

Al solicitar la homologación del convenio, el fiscal Oribones sostuvo que la pena acordada resulta proporcional a la gravedad del hecho y al peligro generado por la utilización de un arma de fuego en la vía pública.

Como circunstancias atenuantes, destacó que Aranea no registra antecedentes penales y que se presentó voluntariamente ante la Justicia. Entre los agravantes, señaló la modalidad del ataque, cometido a la salida de un local nocturno, y el riesgo al que fueron expuestas tanto la víctima como las personas que la acompañaban.

Por su parte, la defensora oficial María de los Ángeles Garro afirmó que, frente a la solidez de la prueba reunida durante la investigación, el acuerdo representaba una solución razonable y legalmente válida, por lo que solicitó su aprobación.

La decisión definitiva sobre la homologación del juicio abreviado será dada a conocer por la jueza Lilian Borquez el próximo lunes 6 de julio a las 13:00 horas.