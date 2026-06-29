Comienza la recuperación del histórico edificio de Tribunales

El intendente Othar Macharashvili recorrió el inmueble junto a funcionarios y equipos técnicos para iniciar el relevamiento edilicio. La planificación contempla obras de accesibilidad y la definición participativa de un proyecto con eje en su valor histórico y cultural.

El intendente Othar Macharashvili encabezó una recorrida técnica por el histórico edificio de Tribunales, recientemente restituido al patrimonio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de evaluar el estado de la estructura y poner en marcha las primeras acciones de planificación para su recuperación.

De la visita participaron la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich; el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro; y profesionales del área de Arquitectura del Municipio.

La inspección representa el punto de partida para definir el futuro del inmueble, concebido originalmente para albergar la Biblioteca Pública Municipal y el Museo Regional. Más tarde funcionó como Casa de Gobierno durante la Gobernación Militar y, desde 1982, permaneció cedido en comodato al Poder Judicial.

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Peralta explicó que el relevamiento permitirá establecer las primeras etapas de intervención, con especial atención en las condiciones de accesibilidad del edificio. Además, señaló que el Municipio impulsará un proceso de trabajo conjunto con la comunidad para definir el destino del espacio, con una orientación vinculada a su identidad histórica y cultural.

La funcionaria también destacó el valor del patrimonio documental que conserva el inmueble. En ese sentido, remarcó que allí se resguardan testimonios y archivos de relevancia histórica que podrán ser recuperados y puestos en valor para investigadores, historiadores y la comunidad en general.