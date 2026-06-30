Marruecos sigue: le ganó 3-2 en penales a Países Bajos

Los marroquís igualaron el marcador en los últimos minutos del tiempo regular y, tras no pasar nada en los suplementarios, se llevaron los boletos en la tanda por penales. Jugarán ante Canadá en octavos.

Marruecos está dispuesto a hacer historia en el Mundial 2026. Y para lograrlo, debe saber sufrir y ser paciente cuando tiene el marcador en contra. Porque eso pasó ante Países Bajos en los dieciseisavos de final del certamen. Lo cierto es que ya puso su nombre en octavos de final, donde se medirá con Canadá. Será el próximo sábado, a las 14.

En los primeros 45 minutos, los marroquís tuvieron las más claras, aunque no pudieron dominar la pelota, ya que casi siempre la tuvo el equipo de Ronald Koeman. De hecho, recibió un gol de Cody Gakpo (72′), quien protagonizó una emotiva celebración debido a la muerte de su hijo (su pareja tenía 5 meses de embarazo).

Marruecos no bajó los brazos pese al tanto y encontró, en los minutos de descuento, el empate parcial gracias a un potente cabezazo de Issa Diop (90′+1). Así las cosas, el partido se fue a los suplementarios para conocer al ganador de la llave. Eso sí, los de camiseta blanca estaban motivados por lo que pasó.

En el suplementario dominó Marruecos y tuvo la más clara en los primeros 15 minutos, pero el arquero Verbruggen –la gran figura de los de color naranja- rechazó con su rodilla derecha el remate de Rahimi, tras realizar un jugadón en el corazón del área de Países Bajos.

Y así se llegó a los penales, donde Marruecos se impuso 3 a 2 gracias a su arquero Bono, que contuvo el último remate holandés, selección que antes había errado dos: Kluivert estrelló su tiro en un palo y Timber pateó afuera el suyo.