Brasil reaccionó a tiempo y selló su pase a octavos

El seleccionado de Carlo Ancelotti revirtió el resultado en el segundo tiempo, venció 2-1 a Japón con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli y ahora espera por Noruega o Costa de Marfil en la próxima instancia.

Brasil dio vuelta un partido que había comenzado cuesta arriba, derrotó 2 a 1 a Japón y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial.

El conjunto asiático abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo por intermedio de Kaishu Sano, quien aprovechó una mala entrega de Danilo para definir tras un contraataque.

En la segunda mitad, el seleccionado sudamericano asumió el protagonismo y encontró la igualdad con un cabezazo de Casemiro. Cuando el encuentro se encaminaba al empate, Gabriel Martinelli apareció en el tiempo de descuento para marcar el gol de la victoria con una buena definición.

El partido se disputó en el NRG Stadium de Houston y contó con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani.

Con este resultado, Brasil avanzó a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Costa de Marfil y Noruega, programado para este martes a las 14.