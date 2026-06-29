La FIFA se pronunció tras la denuncia contra el capitán de Cabo Verde

Ryan Mendes es investigado en Nueva Zelanda por una denuncia de presunta violación presentada por una intérprete brasileña que trabajó con la delegación durante la fecha FIFA de marzo. El organismo aseguró que mantiene contacto con las autoridades mientras avanza la causa.

A pocos días del encuentro entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, la FIFA emitió un comunicado sobre la investigación que involucra a Ryan Mendes, capitán del seleccionado africano. El futbolista fue denunciado por una mujer brasileña que se desempeñó como intérprete de la delegación durante una gira realizada en Nueva Zelanda en marzo.

Consultada por el caso, la entidad rectora del fútbol mundial señaló que "trata con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada" y remarcó que cuenta con mecanismos para denunciar este tipo de situaciones. Además, indicó que mantiene contacto con las autoridades neozelandesas y aclaró que no realizará nuevos comentarios mientras continúe la investigación.

La FIFA también explicó que sus órganos judiciales independientes no suelen confirmar ni desmentir la existencia de investigaciones en curso y que cualquier información pública será difundida cuando lo consideren oportuno.

La denuncia fue presentada el 10 de abril y está acompañada por fotografías de lesiones y un informe médico. La denunciante, contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol para asistir al plantel caboverdiano como intérprete, sostuvo que el hecho ocurrió el 27 de marzo en el hotel donde se alojaba la delegación en Auckland, después del partido disputado frente a Chile.

Según su declaración, fue convocada a una habitación del hotel creyendo que debía cumplir tareas de interpretación. Al advertir que se trataba de un encuentro social regresó a su cuarto y, siempre de acuerdo con la denuncia, Mendes se presentó minutos después, ingresó a la habitación y la agredió físicamente antes de violarla.

La causa incorpora un examen forense que documenta hematomas y lesiones, además de registros de las cámaras de seguridad del hotel, elementos que forman parte de las pruebas analizadas por la policía de Nueva Zelanda.

La mujer también afirmó que, tras denunciar el episodio, no obtuvo asistencia de la Federación Caboverdiana de Fútbol y que tampoco recibió respuesta a la documentación ni al pedido formal que envió a la FIFA y a la federación local para solicitar la exclusión del jugador del Mundial.

La policía neozelandesa confirmó que la investigación continúa abierta y explicó que, por las normas de privacidad vigentes, no difundirá detalles sobre las personas involucradas. El análisis de las pruebas médicas y de video podría extenderse hasta seis meses antes de que las autoridades determinen si corresponde presentar cargos ante la Justicia.

La legislación de Nueva Zelanda contempla penas de hasta 20 años de prisión para los delitos de violencia sexual. En caso de emitirse una orden de detención, el país podrá solicitar la extradición del futbolista o gestionar su incorporación a la lista de Interpol, aunque no existe un tratado de extradición entre Nueva Zelanda y Cabo Verde.