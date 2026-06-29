Histórica hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania por penales

La Albirroja dio el golpe y accedió a la siguiente instancia tras igualar 1-1 en el tiempo regular.

Paraguay eliminó a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y avanzó a los octavos de final por primera vez desde Sudáfrica 2010. La Albirroja igualó 1-1 en el tiempo reglamentario, resistió la prórroga y se impuso en la tanda de penales.

El resultado representa un golpe de magnitud para la selección alemana, que regresaba a la fase eliminatoria de un Mundial después de 12 años. Alemania había quedado fuera en la fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, y en esta edición llegó al cruce como líder del Grupo E con 6 puntos, más allá de la derrota de la última fecha ante Ecuador, el último jueves 26 de junio.

Para la Albirroja, en cambio, el triunfo tiene una dimensión histórica: Paraguay no disputaba un Mundial desde aquella campaña de 2010 y regresaba al torneo tras perderse tres ediciones consecutivas.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro llegó al cruce desde el tercer lugar del Grupo D con 4 puntos, tras una fase de grupos irregular: derrota por 4-1 ante Estados Unidos, victoria por 1-0 sobre Turquía y empate sin goles frente a Australia.

El partido fue parejo y trabado. Alemania presionó con mayor frecuencia durante la segunda mitad, pero el arquero paraguayo Orlando Gill se mantuvo firme. En la prórroga, Jonathan Tah anotó de cabeza lo que parecía el gol de la clasificación alemana, pero el VAR anuló la jugada por una falta previa de Nick Anton sobre Gill. El 1-1 no se movió en los 120 minutos y la definición quedó en manos de los lanzadores desde el punto del penal.

La tanda arrancó con una ventaja paraguaya: Kai Havertz falló el primer disparo alemán, que Gill detuvo con una mano. Mauricio abrió el marcador para Paraguay.

Luego Joshua Kimmich convirtió para Alemania con un tiro rasante al palo derecho, y Gustavo Gómez respondió para la Albirroja con una definición de categoría.

Jamal Musiala volvió a marcar para los europeos, pero Galarza Fonda empató nuevamente la serie.

La tensión escaló cuando Gill tapó el remate de Nick Woltemade y Antonio Sanabria erró su disparo para la Albirroja. Nadiem Amiri convirtió para mantener vivas las chances alemanas. Manuel Neuer respondió con una atajada ante Balbuena.

El cierre llegó con dos lanzamientos definitivos: Tah mandó su disparo por encima del travesaño, y José Canale no perdonó. Paraguay ganó la serie 4-3 en penales.

En la siguiente ronda, la Albirroja aguarda por el ganador del cruce entre Francia y Suecia, que se disputará este martes a las 18.