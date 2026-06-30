Cumple funciones como encargado de turno en la Seccional Segunda, chocó contra un vehículo estacionado y terminó volcando. Tras negarse al test de alcoholemia, una extracción de sangre confirmó un resultado de 3,70 gramos de alcohol por litro.

El que volcó es un policía que dio 3,70 de alcoholemia

El conductor que el lunes por la mañana protagonizó un vuelco en la céntrica esquina de Sarmiento y 25 de Mayo es un efectivo policial de la Comisaría Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia, quien al momento del hecho se encontraba de franco.

Además, una extracción de sangre determinó que presentaba 3,70 gramos de alcohol por litro de sangre.

El siniestro fue detectado por el Centro de Monitoreo Urbano, que alertó a personal de la Comisaría Seccional Primera. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un Volkswagen Bora bordó había impactado contra un Peugeot 208 que estaba estacionado. A raíz del choque, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la calzada.

Según la información oficial, el hombre permanecía consciente dentro del habitáculo y presentaba aparentes signos de ebriedad, por lo que se solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios e inspectores de Tránsito.

Durante las actuaciones se estableció que el automovilista presta servicios como encargado de turno en la Seccional Segunda. También se confirmó que se negó a realizar el test de alcoholemia, motivo por el cual se dispuso una extracción sanguínea. El estudio arrojó un resultado de 3,70 gramos de alcohol por litro de sangre.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades correspondientes, mientras se aguardan las medidas administrativas y judiciales que puedan derivarse del hecho y de los resultados incorporados a la causa.