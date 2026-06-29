El audio de Adorni: "Te voy a dar todo el soporte, como hice con todos"

El exjefe de Gabinete le envió el mensaje previo a la declaración judicial en la que Matías Tabar contó que las refacciones de la casa costaron US$245.000.

Manuel Adorni envió un audio de WhatsApp al contratista Matías Tabar, responsable de refaccionar su casa del country Indio Cua, pocos días antes de la cita que este tenía a declarar como testigo en la causa por enriquecimiento ilícito. En ese mensaje le ofrece “todo el soporte” que pudiera necesitar y añade que lo mismo hizo “con todos” los que habían sido citado antes.

El audio se conoció horas después de que Adorni presentara la renuncia a la Jefatura de Gabinete, desgastado por tres meses y medio de escándalo sobre su patrimonio.

“Mati, querido, qué hacés. Cuchame, yo te tengo que hablar hace como 10, 15 días. Este finde voy a ir a Indio así que si querés hablamos ahí que voy a estar más tranquilo por el tema del 4 de mayo”, empieza el audio, que reveló Radio Con Vos. Hace referencia a la fecha en que Tabar tenía la cita con el fiscal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py.

De inmediato, agrega: “Nada, obviamente, te voy a dar todo el soporte que necesites, despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero contás con todo, todo lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero para que vos te quedes tranquilo y que todos nos quedemos tranquilos”.

Tabar fue quien declaró bajo juramento que las refacciones en la casa de Adorni habían costado 245.000 dólares, que se pagaron en efectivo y casi en su totalidad sin factura. Él fue quien describió que los arreglos incluyeron muebles a medida y una pileta climatizada con una cascada. Fue el testimonio que terminó de desarticular las explicaciones del entonces funcionario sobre sus bienes no declarados, ya que le subió la vara considerablemente al dinero en efectivo que debía justificar.

Ante el fiscal y después en declaraciones periodísticas, Tabar contó que Adorni lo había estado llamando para influenciarlo antes de la declaración. Lo que ahora se filtró es el contenido de esa comunicación, con la inconfundible voz del primer vocero de Javier Milei.

El mensaje dura 1 minuto y 35 segundos. Además de la situación judicial, Adorni consultó a Tabar por una falla eléctrica en la casa del country que lo tenía “desesperado”.

Así se lo contó: “Tengo una térmica, tengo el tablero afuera a la calle. Del otro lado, del lado que mira a la calle, tengo una sola llave adentro como de un cubículo. Esa me salta sistemáticamente. También me salta la de la bomba, la general que está en la pileta. ¿Tenés idea qué puede ser o qué se puede hacer para solucionarlo?, porque estoy desesperado”.

EL FINAL DEL FUNCIONARIO

Este sábado, al presentar su renuncia, Adorni insistió con su inocencia y se declaró víctima de un complot del periodismo. “Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia. Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”.

Se quejó de que se plantearan “mentiras de lo más variadas” en su contra. “Viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, mansiones y autos lujosos, ‘granjas cripto’ operadas en complicidad con la custodia presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive ‘lleno de dólares’ (sí, presidente, un pendrive ‘lleno de dólares’), sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares y decenas de falsedades más. Incluso han sugerido que he pagado millones para que no hablen de mí”, enumeró.

Sin embargo, no hizo mención a las revelaciones acreditadas en el expediente que minaron su credibilidad y llevaron a este desenlace. Como su viaje en avión privado a Punta del Este con un contratista de la televisión pública (que estaba a su cargo), la compra de la casa de Indio Cua y de un departamento en Caballito, las refacciones que hizo Tabar y las compras de bienes suntuarios que pagaron con tarjeta de crédito empleados a su cargo.