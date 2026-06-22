El agresor atacó a la mujer con un cuchillo de 30 centímetros que impactó en la campera que llevaba puesta, por lo que no sufrió lesiones.

Intentó apuñalar a su pareja en Km 8 y fue detenido por la Policía

Un joven de 22 años fue detenido durante la madrugada del domingo en el barrio Kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia, acusado de intentar atacar con un cuchillo a su pareja en un grave episodio de violencia de género.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana en las inmediaciones de la calle Pigafetta y Pasaje Durán. Personal de la Comisaría de Distrito Kilómetro 8 intervino tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre una situación de violencia en una vivienda de la zona.

Según informó la Policía, la víctima, una mujer de 30 años, se encontraba en la casa de una amiga cuando su pareja se presentó de manera inesperada. En medio de una discusión, el hombre comenzó a increparla verbalmente y la situación escaló rápidamente.

De acuerdo con la denuncia, el sujeto extrajo un cuchillo de entre sus prendas y avanzó hacia la mujer con intenciones de agredirla. Durante el ataque, alcanzó a lanzar una puñalada que impactó contra la campera de la víctima, provocando daños en la prenda, aunque sin ocasionarle lesiones físicas.

Tras el episodio, el agresor huyó del lugar a pie. Sin embargo, a pocas cuadras de la vivienda fue identificado por la propia víctima ante efectivos policiales que patrullaban el sector. Los uniformados procedieron a interceptarlo y detenerlo de manera inmediata.

Durante el procedimiento se secuestró el arma utilizada en el ataque, un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de longitud. Las actuaciones fueron dispuestas por el Ministerio Público Fiscal y el elemento quedó incorporado a la causa como evidencia.

Por disposición judicial, el imputado permaneció alojado en una dependencia policial y quedó a disposición del Juzgado Penal de turno.